Скончался экс-губернатор Калифорнии Джордж Докмеджян

В Сакраменто скончался знаменитый губернатор Калифорнии Джордж Докмеджян (George Deukmejian), который отслужил два срока на посту в 80-е. Ему было 89 лет.

Как сообщает Арменпресс , благодаря своей политике республиканец получил прозвище «Железный герцог». Причиной смерти стали естественные причины.Он три десятилетия был успешным политиком Калифорнии – работал в качестве сенатора, генерального прокурора штата и губернатора. Он был избран 35-м губернатором Калифорнии в 1982 году, и оставался им до 1991-го.