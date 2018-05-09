Премьер-министр Литвы поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Республики Армения

Премьер-министр Литвы Саулиус Свернелис от имени правительства поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании говорится:

«Я искренне желаю Вам успехов в решении проблем, стоящих перед новым правительством Республики Армения. Мы заинтересованы в дальнейшем активном развитии двустороннего сотрудничества между Литвой и Арменией, которое приведет к экономическому процветанию наших стран и росту взаимной торговли.

Мы решительно поддерживаем диалог между Арменией и Европейским союзом, направленный на укрепление демократии, верховенства закона и уважения прав человека в Вашей стране. Мы приветствуем реализацию подписанного в ноябре 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое дает новый мощный импульс для достижения всех вышеупомянутых целей».