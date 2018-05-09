Никол Пашинян ожидает только позитивных изменений в армяно-российских отношениях

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 8 мая провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил на пресс-конференции в Арцахе.

«Я должен сказать, что состоялся очень искренний и конструктивный разговор. Мы договорились продолжить этот разговор в рамках саммита ЕАЭС, который состоится 14 мая», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что в ходе телефонного разговора он выразил свою позицию о том, что армяно-российский стратегический альянс должен углубляться и развиваться в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

«Конечно, все государства-члены должны подумать о том, чтобы повысить эффективность участия в этих организациях. Я имею в виду, что торговый оборот должен расти таким образом, чтобы результаты увеличение этого экономического объема было заметно и ощутимо для наших граждан. Конечно, мы ожидаем только позитивных изменений в армяно-российских отношениях», - заключил Никол Пашинян.