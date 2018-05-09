Наши усилия должны быть направлены на международное признание Республики Арцах: премьер-министр Армении встретился с президентом Арцаха

В рамках рабочего визита в Степанакерт премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Арцаха Бако Саакяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с партнерством между Арменией и Арцахом в разных сферах.

«Уважаемый господин премьер-министр, приветствую Вас, а также ваше решение совершить свой первый визит в Арцах после вашего избрания на пост премьер-министра Республики Армения. Я придаю большое значение тому, что вместе мы посетили министерство обороны, а также имели возможность говорить о нашей экономике. Мы выразили уверенность, что и в дальнейшем наши усилия будут направлены на укрепление и процветание нашей Родины - Армении и Арцаха. Я приветствую Вас за посещение арцахской части своей Родины», - сказал Бако Саакян.

«Спасибо, г-н президент. Я считаю важным свой первый визит в качестве премьер-министра в Республику Арцах, поскольку наши отношения с Республикой Арцах являются приоритетом. Я пришел сюда со следующими двумя посланиями. Во-первых, я полностью и безоговорочно выражаю свою поддержку Республике Арцах и ее президенту.

Во-вторых, вчера я сказал в своем выступлении, что мы придаем большое значение продолжению переговорного процесса по карабахскому вопросу, который будет учитывать право народа Арцаха на самоопределение, и заявил, что готов вести переговоры с президент Азербайджана в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, но я считаю, что этот формат переговоров нельзя считать полноценным, если одна из сторон конфликта, в лице руководства Арцаха, не участвует в них.

Осмелюсь утверждать, что одной из причин того, что переговоры по урегулированию пока не дали желаемого результата, является также это, так как трудно представить, чтобы проводимые в не полноценном, неполном формате переговоры могут быть продуктивными. Мы также считаем, что необходимо прилагать усилия, в том числе, используя потенциал диаспоры, чтобы процесс международного признания Арцаха не только продолжался, но и получил новый импульс.

Мы привержены исключительно мирному урегулированию этого вопроса и осуждаем любой акт применения силы или угрозу его использования. Нет никаких сомнений в том, что власти Армении приложат все возможные усилия для защиты интересов Республики Арцах и ее народа, в том числе на международной арене, но я думаю, что интересы Республики Арцах и ее народа лучшим образом защитят на международной арене власти Арцаха. Поэтому наши усилия должны быть направлены на международное признание Республики Арцах и ее руководства в кратчайшие сроки», - сказал Никол Пашинян.

«За эти годы я много раз говорил, что мы преодолевали трудности вместе с нашими сестрами и братьями из Армении и Диаспоры, а также зафиксировали все наши достижения благодаря той же троице. Этот визит и наши обсуждения, обсужденные вопросы еще раз не только внушают надежду, но и придают уверенность всем нам в том, что мы осуществим нашу святую миссию с преданностью и решимостью, которая заключается в защите нашей Родины, сохранении неприступных границ и улучшении благосостояния наших людей. У меня также была возможность сообщить Вам другую информацию, особенно о нынешней ситуации около наших государственных границ, и Вы убедились в том, насколько решительными являются Вооруженные Силы Республики Арцах, граждане Арцаха и армяне во всем мире, если наш враг снова совершит уголовное преступление. Естественно, этот визит и наши обсуждения еще больше уточнили наши возможные действия в случае таких преступных действий», - сказал Бако Саакян.

«Господин президент, я очень рад зарегистрировать и убедиться, что Армия обороны Арцаха уверенно контролирует ситуацию на фронте и, как и в прошлом, боеспособность Армии обороны Республики Арцах находится на высоком уровне, но я думаю, что эта традиционная боеготовность была дополнена еще одним компонентом - это атмосфера национальной консолидации, которая возникла в Армении, Арцахе и Диаспоре после недавних событий. Я думаю, что это важный военно-политический фактор, и нет никаких сомнений в том, что сегодня Республика Армения, Республика Арцах и армянский народ не только способны защитить себя, но и заставить любую силу глубоко сожалеть, если они посмеют посягнуть на их безопасность.

Хочу еще раз поблагодарить Вас за теплый прием и за состоявшийся между нами искренний диалог, хотя этот искренний диалог был установлен не сегодня, но это первый раз, когда я гощу у Вас в статусе премьер-министра и уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным, и сегодняшний визит не оставляет никаких сомнений в этом. Спасибо», - заключил премьер-министр Никол Пашинян.