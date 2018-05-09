Пашинян считает репатриацию одним из основных вопросов общеармянской повестки

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает, что большая репатриация должна стать одним из основных вопросов общеармянской повестки. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил на пресс-конференции в Арцахе.

«Я понимаю, что репатриация - это не такое решение, которое можно принять и осуществить за один день, но я считаю, что большая репатриация должна стать одним из основных вопросов общеармянской повестки, если не самой главной», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подтвердил подход, согласно которому самым высоким значением существования Республики Армения является централизация большей части человеческого, финансового, экономического, интеллектуального, культурного потенциала армянского народа и обеспечение безопасности и естественного развития этого потенциала.

«Это концепция, реализация которой я представляю благодаря усилиям всех армян. Я считаю это основой национальной идеологии, о которой мы столько говорим со времени нашей независимости. Надеюсь, эта идея в конечном итоге будет сформулирована как национальная идеология армянского народа», - заключил Никол Пашинян.