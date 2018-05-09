Пашинян придает большое значение установлению национального единства на основе легитимности и права

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян придает большое значение установлению национального единства в стране на основе легитимности и права. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пресс-конференции в Арцахе.

«Наша задача не создать новые линии враждебности, а устранить враждебность и создать атмосферу солидарности. Мы говорили, что придаем большое значение установлению национального единства, основанного на легитимности и праве», - сказал премьер-министр.

Коснувшись инициированного им движения, которое привело к смене власти в Армении, Пашинян обратил внимание на то, что весь процесс носил исключительно мирный характер, благодаря чему процесс был назван революцией любви и солидарности.