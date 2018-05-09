Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сформирует правительство в результате обсуждений со всеми парламентскими силами. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил на пресс-конференции в Арцахе.

«Как мы договорились, начнутся обсуждения со всеми парламентскими силами, в результате которых будет сформировано правительство. Я хочу подчеркнуть следующее: партия «Гражданский договор» имеет и имела свою версию формирования правительства, но поскольку мы сформулировали иную проблему, нежели достижение власти, следовательно, мы начнем консультации с парламентскими силами и сформируем правительство на их основе», - сказал Пашинян.

Коснувшись изменений в силовых структурах, Пашинян подчеркнул, что в этом отношении он рассматривает несколько вариантов и примет решение в ближайшие дни.