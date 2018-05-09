О компромиссе можно говорить только тогда, когда Баку будет готов признать право народа Арцаха на самоопределение: Пашинян

В связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта можно говорить о компромиссе только тогда, когда будет четкое послание со стороны Азербайджана о том, что Баку готов признать право народа Арцаха на самоопределение. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пресс-конференции в Арцахе.

«Я уже высказывал свое мнение о компромиссах. Не может быть речи о компромиссах, когда руководство Азербайджана во всеуслышание объявляет о намерении захватить Ереван и Зангезур. Компромисс будет возможен только тогда, когда мы получим четкий сигнал от Азербайджана о том, что Баку готов признать право Арцаха на самоопределение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что международному сообществу следует четко зафиксировать, что суть проблемы Арцаха - вопрос защиты прав человека, поскольку проблема возникла в результате того, что Азербайджан не только не смог обеспечить минимальные права армянского населения Нагорно-Карабахской автономной области, но и создал непосредственную угрозу для их жизни и безопасности, их права на существование.

«Т.е. Азербайджан создал угрозу существованию народа Арцаха, реальную угрозу, и эти угрозы не устными словами, а конкретными действиями, ведя военную борьбу с гражданским населением», - сказал премьер-министр Армении.