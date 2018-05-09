Пашинян считает необходимым участие Арцаха в переговорах по карабахскому урегулированию

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает важнейшим компонентом урегулирования нагорно-карабахского конфликта переговоры в правильном формате, в котором также должен участвовать Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил на пресс-конференции в Арцахе.

«Я думаю, нам нужно четко ответить на один вопрос: хотим ли мы разрешить этот конфликт или нет. Если международное сообщество, в том числе и Азербайджан, хочет решить этот вопрос, нелогично, когда вопрос обсуждается в формате, который не может его решить. Как может этот формат переговоров решить вопрос, если один из ключевых заинтересованных сторон не участвует в переговорах? Это не вопрос эмоций, это прагматическая проблема. От имени Арцаха могут выступать власти Арцаха. Армения также является участником конфликта, и она будет говорить от своего имени, а от имени Арцаха должны говорить власти Арцаха», - сказал Пашинян.

Он добавил, что армянская сторона всегда выступала с позиции достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но факт заключается в том, что Азербайджан периодически выступает с воинственной риторикой. «Я думаю, что и Азербайджан, и международное сообщество должны четко констатировать, что Армения и Арцах не отступят перед воинствующей риторикой Азербайджана, особенно сейчас, когда наш народ и наша нация объединены более чем когда-либо», - заявил премьер.

Пашинян в очередной раз подчеркнул, что Арцах должен участвовать в переговорах по конфликту, подчеркнув, что он готов вести переговоры от имени Армении, а от имени Арцаха должны выступать арцахские власти.