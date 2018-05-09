Планируем эффективное сотрудничество по обеспечению безопасности Арцаха и Армении – Никол Пашинян

Правительство Армении придает особую важность отношениям Армения-Арцах. На пресс-конференции в Арцахе так заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Нет ни малейшего сомнения, что эти отношения будут развиваться в нормальном русле, предстанут в новых проявлениях, и в результате международному признанию Арцаха будет дан новый импульс», как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Премьер сообщил, что провел встречи с командным составом АО Арцаха, командующим АО, начальником Генштаба ВС РА, выслушал их и получил необходимую информацию.

«В результате сегодняшних обсуждений мы пришли к убеждению, что предстоит тесное и эффективное сотрудничество по обеспечению безопасности Арцаха и Армении. Эти проблемы постоянно будут в центре внимания правительства Армении», – сказал Никол Пашинян.