Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Планируем эффективное сотрудничество по обеспечению безопасности Арцаха и Армении – Никол Пашинян


Правительство Армении придает особую важность отношениям Армения-Арцах. На пресс-конференции в  Арцахе так  заявил премьер-министр РА  Никол Пашинян.

«Нет ни малейшего сомнения, что эти отношения  будут развиваться в нормальном русле, предстанут в  новых проявлениях, и в результате международному  признанию Арцаха будет дан новый импульс», как  передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Премьер сообщил, что провел встречи с командным составом АО Арцаха, командующим АО, начальником Генштаба ВС РА, выслушал их и получил необходимую информацию.

«В результате  сегодняшних обсуждений мы  пришли к  убеждению, что предстоит  тесное  и эффективное сотрудничество по обеспечению безопасности Арцаха и Армении. Эти проблемы постоянно будут в  центре  внимания правительства Армении», – сказал  Никол Пашинян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации