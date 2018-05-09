Участники акции «Бессмертный полк» почтили память павших в Великой Отечественной, Арцахской и Апрельской войнах. В этом году к ним присоединился и президент Армен Саркисян.

Как передает Арменпресс, акция стартовала с площади Свободы и завершилась на площади Азнавура.

«Мы придаем особую важность этой акции, поскольку она помогает связать воедино поколения. Немного стран, где в этом шествии участвует и президент», - сказал руководитель Патриотической Общественной Организации «Бессмертный полк Армении» Сергей Вартазарян.

К шествию «Бессмертный полк», которое проходит в Армении уже в третий раз, на проспекте Маштоца присоединился и президент РА Армен Саркисян, завершив его на площади Республики. В шествии участвовали и посол РФ Иван Волынкин, посол Беларуси Игорь Назарук, депутаты НС РА.

В этом году число участников увеличилось до 5000-6000 человек. Среди них были представители академии полиции РА, МО РА и др. Участники шли с портретами павших на фронтах Великой Отечественной, Апрельской и Арцахской войн.

Участник апрельской войны АртакШабоян нес портрет героя этой войны АрменакаУрфаняна. «Его подвиг стал первым шагом в тот оборонительный период», - сказал он. Значение 9 мая особенно осознается после службы», - сказал он.

Курсант 4 курса университета Военной авиации им. ХамперянцаАрутюнВанесян шел с портретом героя Арцахской войны Тиграна Саркисяна. «Армянский народ малочисленный. И этой акцией мы можем показать всем, что в нужный момент наш народ собирается в кулак», - сказал он.

Участники акции «Бессмертный полк» прошли по пр.Маштоца, ул. Амиряна, пл.Республики, ул. Налбандяна, ул. Туманяна и и завершился праздничным концертом на пл.Шарля Азнавура.

В Армении 9 мая отмечается тройной праздник: День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения города Шуши и День формирования Армии обороны Республики Арцах.