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Участники акции «Бессмертный полк» почтили память павших в Великой Отечественной, Арцахской и Апрельской войнах


Участники акции «Бессмертный полк» почтили память павших в Великой Отечественной, Арцахской и Апрельской войнах. В этом году  к  ним присоединился и президент Армен Саркисян.

Как  передает Арменпресс, акция  стартовала с  площади Свободы и завершилась на площади Азнавура.

«Мы  придаем особую важность этой акции, поскольку она помогает связать воедино поколения. Немного стран, где  в  этом шествии участвует и президент», - сказал руководитель Патриотической Общественной Организации «Бессмертный полк Армении» Сергей Вартазарян.

К шествию «Бессмертный полк», которое проходит в Армении уже в третий раз, на проспекте  Маштоца  присоединился и президент РА  Армен Саркисян, завершив его на площади Республики. В шествии участвовали и посол РФ  Иван Волынкин, посол Беларуси Игорь Назарук, депутаты  НС РА.

В этом году  число участников увеличилось до 5000-6000 человек. Среди них были представители академии полиции РА, МО РА и др.  Участники шли с портретами павших на фронтах Великой Отечественной,  Апрельской и Арцахской войн. 

Участник  апрельской войны АртакШабоян нес портрет  героя этой войны АрменакаУрфаняна. «Его подвиг стал первым шагом в  тот оборонительный период», - сказал он. Значение 9 мая особенно осознается после  службы», - сказал он. 

Курсант 4 курса  университета  Военной авиации им. ХамперянцаАрутюнВанесян шел с портретом героя Арцахской войны  Тиграна Саркисяна. «Армянский народ малочисленный. И этой  акцией мы  можем показать всем, что в  нужный момент наш народ собирается в кулак», - сказал он. 

Участники акции «Бессмертный полк» прошли по пр.Маштоца, ул. Амиряна, пл.Республики, ул. Налбандяна, ул. Туманяна и и завершился праздничным концертом на пл.Шарля Азнавура.  

В Армении 9 мая отмечается тройной праздник: День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения города Шуши и День формирования Армии обороны Республики Арцах.




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