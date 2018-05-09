Бако Саакян и премьер-министр РА обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества наших стран
9 мая состоялась встреча президента Арцаха Бако Саакяна с премьер-министром РА НиколомПашиняном, прибывшим в Арцах в рамках праздничных мероприятий по случаю Праздника Победы и Мира, 26-летия Армии обороны Арцаха и освобождения Шуши.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Бако Саакян и НиколПашинянобсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества наших стран.
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