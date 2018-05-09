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Бако Саакян и премьер-министр РА обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества наших стран


9 мая состоялась встреча президента  Арцаха Бако Саакяна  с премьер-министром  РА НиколомПашиняном, прибывшим в Арцах в рамках праздничных мероприятий по случаю Праздника Победы и Мира, 26-летия Армии обороны Арцаха и освобождения Шуши. 

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

Бако Саакян и НиколПашинянобсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества наших стран.




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