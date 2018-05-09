Президент Армении посетил полевую кухню и поздравил собравшихся за обеденным столом в солдатской палатке ветеранов

Президент Республики Армения Армен Саркисян вместе с Его Святейшеством Католикосом всех армян Гарегином Вторым посетил столичный Парк Победы и в сопровождении ветеранов войны, высшего офицерского состава ВС РА, высоких государственных должностных лиц, представителей общественных организаций ополченцев-азатамартиков, аккредитованного в Армении дипломатического корпуса возложил венок к могиле Неизвестному солдату.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в связи с победой в Великой Отечественной войне и годовщиной освобождения Шуши Президент Республики воздал дань уважения и благодарности памяти героев, пожертвовавших своими жизнями для защиты Отечества и во имя мира.

Вместе с участниками мероприятия Армен Саркисян присутствовал на торжественном параде Вооруженных сил РА и военнослужащих российской военной базы.

Затем Президент Республики посетил традиционно организованную в парке по случаю Праздника Победы и Мира полевую кухню и поздравил собравшихся за обеденным столом в солдатской палатке ветеранов, пообедал и побеседовал с ними вокруг интересующих ветеранов вопросов.