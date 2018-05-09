Командующий АО представил Николу Пашиняну и Бако Саакяну оперативную обстановку на передовой

Начало праздничным мероприятиям в Степанакерте 9 мая в честь Дня Победы положил парад частей армии обороны Арцаха, чеканный шаг которых символизирует верность нашим национальным и государственным ценностям и готовность защищать все наши достижения, доставшиеся нам ценой крови и страданий.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО Арцаха.

В демонстрации на площади Возрождения приняли участие президент Арцаха Бако Саакян, премьер Армении Никол Пашинян, духовный лидер Арцаха архиепископ Паргев Мартиросян, высший командный состав ВС и представители общественности. Участники шествия почтили память павших героев, возложив цветы к Мемориалу. В Шуши они посетили памятник первому танку-освободителю Шуши и памятник Вазгену Саркисяну.

По окончании праздничных мероприятий в рамках военного сотрудничества о совместных действий двух армянских государств в штабе АО НКР состоялось совещание, где командующий АО генерал- лейтенант Левон Мнацаканян доложил главам двум армянских государств оперативно-тактическую ситуацию на передовой. Обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, а также широкий спектр вопросов, касающихся усовершенствования механизмов сдерживания противника.

На совещании присутствовал начальник ГШ ВС РА, генерал-полковник Мовсес Акопян.