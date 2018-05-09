Лица, совершившие попытку незаконно пересечь границу Армении со стороны Азербайджана – граждане Бангладеш.

Как передает Арменпресс, так заявил и.о. министра обороны Виген Саркисян на пресс-конференции в МО РА.

«При попытке незаконного пересечения границы Армении со стороны Азербайджана армянские пограничники взяли в плен 6 иностранцев. Это граждане Бангладеш. Для проведения соответствующей работы они переданы в Службу национальной безопасности», - сказал он.

В ночь на 8 мая армянские пограничники задержали 6 граждан иностранных государств при попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном: они пытались проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана.