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Лица, совершившие попытку незаконно пересечь границу Армении со стороны Азербайджана – граждане Бангладеш


Лица, совершившие  попытку незаконно пересечь границу Армении со стороны Азербайджана – граждане  Бангладеш.

Как  передает Арменпресс, так заявил и.о. министра обороны Виген Саркисян на  пресс-конференции в  МО РА.

«При попытке незаконного пересечения границы Армении со стороны Азербайджана армянские пограничники взяли в плен 6 иностранцев. Это граждане  Бангладеш. Для  проведения  соответствующей работы они переданы в Службу  национальной безопасности», - сказал он.

В ночь на 8 мая армянские пограничники задержали 6 граждан иностранных государств при попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном: они  пытались проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана.




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