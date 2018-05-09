Виген Саркисян прокомментировал возможное выдвижение Давида Тонояна на пост министра обороны

Для Вигена Саркисяна было бы очень комфортно видеть Давида Тоноянав качестве министра обороны. В беседе с журналистами он так ответил на вопрос о возможном выдвижении Давида Тонояна на пост министра обороны.

«Формирование нового правительства – тяжелая политическая ответственность. Думаю, через несколько дней, в соответствии с Конституцией, станут известны имена министров, общественность узнает обо всех назначениях. Что касается Давида Тонояна, то мы прошли долгий путь, мы знакомы с ним более 19 лет. Он долгие годы служил в министерстве обороны, прошел здесь долгий путь, у него есть опыт, знания. Лично мне было бы очень комфортно видеть его в качестве министра обороны»,– как передает Арменпресс, сказал Виген Саркисян.

По словамВигена Саркисяна, Тоноян сможет полноценно оценить работу последних 1,5 лет, увидеть ее эффективность.

«Я уже отмечал, что министр – беспартийный он или нет, это не наемный работник, он член политической команды. Честно говоря, меня несколько удивила реакция Тонояна на слова Арарата Мирзояна. Это значит, оставлять двери открытыми для подобных переговоров, находясь в составе действующего правительства. Я бы лично так не поступил, считаю это для себя табу. Но это его личный выбор», – подчеркнул ВигенСаркисян.