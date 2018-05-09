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Виген Саркисян поделился, чем будет заниматься после отставки с поста министра обороны


И.о. министра обороны РА Виген Саркисян будет и впредь служить Армении и армянскому  народу. В беседе  с журналистами он заметил, что  служить народу и стране  можно самыми разными способами.

«Убежден, что профессиональная работа, основанная на знаниях и опыте, востребована всегда – будь то в  политике, педагогике и др. Мое служение, обещаю, будет многосторонним. Я останусь в политике, думаю, некоторое  время посвящу возвращению к преподавательской деятельности, что в последнее время не мог ввиду  большой  занятости», - как передает Арменпресс, сказал Саркисян. 

Он заметил, что больше  времени сможет уделять семье, намерен  уйти в  полноценный отпуск, чего не  мог сделать в  течение последних 23 лет.

«Думаю, больше  времени отдам любимому занятию – чтению, общению с друзьями. Служить родине – значит заниматься профессиональной  деятельностью. Кстати, моя специальность – государственное  управление, так  что чем бы я ни занимался, все  будет связано с моей  специальностью», - сказал Саркисян. 

8 мая министр обороны Виген Саркисян, занимавший эту  должность с 3 октября 2016г.,   подал в  отставку. После  избрания Никола Пашиняна  премьер-министром Виген Саркисян заявил, что его работа в новом составе  правительства исключается.

 

 

 




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