Виген Саркисян поделился, чем будет заниматься после отставки с поста министра обороны

И.о. министра обороны РА Виген Саркисян будет и впредь служить Армении и армянскому народу. В беседе с журналистами он заметил, что служить народу и стране можно самыми разными способами.

«Убежден, что профессиональная работа, основанная на знаниях и опыте, востребована всегда – будь то в политике, педагогике и др. Мое служение, обещаю, будет многосторонним. Я останусь в политике, думаю, некоторое время посвящу возвращению к преподавательской деятельности, что в последнее время не мог ввиду большой занятости», - как передает Арменпресс, сказал Саркисян.

Он заметил, что больше времени сможет уделять семье, намерен уйти в полноценный отпуск, чего не мог сделать в течение последних 23 лет.

«Думаю, больше времени отдам любимому занятию – чтению, общению с друзьями. Служить родине – значит заниматься профессиональной деятельностью. Кстати, моя специальность – государственное управление, так что чем бы я ни занимался, все будет связано с моей специальностью», - сказал Саркисян.

8 мая министр обороны Виген Саркисян, занимавший эту должность с 3 октября 2016г., подал в отставку. После избрания Никола Пашиняна премьер-министром Виген Саркисян заявил, что его работа в новом составе правительства исключается.