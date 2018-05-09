Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Президент Армен Саркисян готов внести свой вклад в успешное становление нового правительства


Президент Армении Армен Саркисян готов внести свой вклад в успешное  становление  нового правительства.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами в  парке  Победы он выразил надежду, что новоизбранный премьер Никол Пашинян сможет оперативно сформировать новое  правительство и начать решать насущные проблемы – будь то экономические, коррупционные, социальной несправедливости.

«Я непременно внесу  свой вклад, чтобы  правительство достигло успеха, в противном случае все  это движение не имело смысла, в противном случае не  имели смысла все  чаяния народа. Так  что надеюсь, завтра будет действительно лучше, и правительство оправдает себя», - сказал президент, добавив, что Пашинян человек талантливый, и у него с ним  сложились деловые и весьма  уважительные  отношения.

По словам Армена  Саркисяна, он был выдвинут Третьим президентом. «Главное – я готов  и на деле служу своей стране. Буду служить хорошо – стало быть, я хороший  президент, буду служить плохо – стало быть, неудачный. То же Национальное собрание, которое  избрало меня, избрало и Никола Пашиняна. И весь вопрос в том – сможем ли мы  все  вместе сделать нашу  страну такой, о какой все  эти 26 лет мечтал  каждый из нас», - сказал президент.

Армен Саркисян  избран Национальным собранием Президент Армении  2 марта 2018г. и вступил в должность 17 апреля.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении.  «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации