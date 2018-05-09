Президент Армен Саркисян готов внести свой вклад в успешное становление нового правительства

Президент Армении Армен Саркисян готов внести свой вклад в успешное становление нового правительства.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами в парке Победы он выразил надежду, что новоизбранный премьер Никол Пашинян сможет оперативно сформировать новое правительство и начать решать насущные проблемы – будь то экономические, коррупционные, социальной несправедливости.

«Я непременно внесу свой вклад, чтобы правительство достигло успеха, в противном случае все это движение не имело смысла, в противном случае не имели смысла все чаяния народа. Так что надеюсь, завтра будет действительно лучше, и правительство оправдает себя», - сказал президент, добавив, что Пашинян человек талантливый, и у него с ним сложились деловые и весьма уважительные отношения.

По словам Армена Саркисяна, он был выдвинут Третьим президентом. «Главное – я готов и на деле служу своей стране. Буду служить хорошо – стало быть, я хороший президент, буду служить плохо – стало быть, неудачный. То же Национальное собрание, которое избрало меня, избрало и Никола Пашиняна. И весь вопрос в том – сможем ли мы все вместе сделать нашу страну такой, о какой все эти 26 лет мечтал каждый из нас», - сказал президент.

Армен Саркисян избран Национальным собранием Президент Армении 2 марта 2018г. и вступил в должность 17 апреля.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении.