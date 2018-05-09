Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Виген Саркисян вновь подтверждает: его работа в новом составе правительства исключается


И.о. министра обороны РА Виген Саркисян вновь подтверждает: его работа в новом составе  правительства исключается.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами он сказал, что будет работать до назначения  нового министра. «Я говорил и вновь повторю: считаю непозволительным отставку, пока не назначен  новый министр», - сказал он.

При этом  он добавил: любой  министр – это не  наемный работник, а политический деятель, перед которым стоит задача сплоченной команды, единства и глубокого доверия.

«Быть эффективным министром – задача нелегкая, если нет команды единомышленников. Считаю невозможным продолжение этой  работы. Однако исключается, чтобы я  самоизолировался от этого процесса. Служить народу и стране  можно самыми разными способами, и должность – один из них», - сказал Виген Саркисян.

8 мая Виген Саркисян подал в  отставку с поста  министра  обороны  и обратился с посланием к военнослужащим, ветеранам и курсантам.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации