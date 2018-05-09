И.о. министра обороны РА Виген Саркисян вновь подтверждает: его работа в новом составе правительства исключается.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами он сказал, что будет работать до назначения нового министра. «Я говорил и вновь повторю: считаю непозволительным отставку, пока не назначен новый министр», - сказал он.

При этом он добавил: любой министр – это не наемный работник, а политический деятель, перед которым стоит задача сплоченной команды, единства и глубокого доверия.

«Быть эффективным министром – задача нелегкая, если нет команды единомышленников. Считаю невозможным продолжение этой работы. Однако исключается, чтобы я самоизолировался от этого процесса. Служить народу и стране можно самыми разными способами, и должность – один из них», - сказал Виген Саркисян.

8 мая Виген Саркисян подал в отставку с поста министра обороны и обратился с посланием к военнослужащим, ветеранам и курсантам.