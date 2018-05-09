Полный переворот в течение нескольких недель – Серж Танкян говорил с ВВС об Армении

Известный рок-музыкант Серж Танкян говорил с ВВС об Армении, назвав последние события «уникальной революцией».

Как передает Арменпресс, Танкян подчеркнул, что новый премьер Никол Пашинян однозначно отличается от прежних лидеров Армении.

«За свою политическую карьеру он был активистом борьбы за экологию, права человека, социальной безопасности», - отметил Танкян, подчеркнув, что многие отрасли Армении нуждаются в реформах.

Он отметил, что революцию инициировала молодежь.

«Это действительно уникально, такое происходит не каждый день – чтобы революция происходила без единой пули, без единой человеческой жертвы. Полный переворот в течение нескольких недель. И это абсолютно не была борьба между Востоком и Западом. Вот скажите – когда в последний раз такое было?» – с таким риторическим вопросом обратился Серж Танкян к репортеру ВВС.