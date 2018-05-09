Пашинян поблагодарил Путина за взвешенную позицию

Премьер-министр РА Никол Пашинян поблагодарил президента РФ Владимира Путина за взвешенную позицию, проявленную во время внутриполитического кризиса в Армении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на запись в Facebook, он высказал это в ходе телефонного разговора 8 мая.

«Мы обменялись поздравлениями и обсудили ряд текущих вопросов», - написал Пашинян, отметив, что они договорились продолжить обсуждение в рамках саммита ЕАЭС в Сочи.

Согласно официальной информации, обоюдную готовность продолжить усилия в направлении дальнейшего развития армяно-российских стратегических союзнических отношений и углубления интеграционных процессов.

В свою очередь, Премьер-министр РА Никол Пашинян тепло поздравил Президента РФ в связи с вступлением на должность и пожелал дальнейших успехов в государственной деятельности. Премьер-министр Армении также поздравил Президента России с 73-ей годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Указом президента Армена Саркисяна Никол Пашинянназначен премьер-министром Армении.