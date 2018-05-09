Серж Саргсян направил послание президентам Армении и Арцаха

Третий президент Республики Армения Серж Саргсян 9 мая направил послание президенту Армении Армену Саркисяну и президенту Республики Арцах Бако Саакяну. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на офис Сержа Саргсяна.Послание приводим ниже:

«Многоуважаемый президент Саркисян,

Многоуважаемый президент Саакян,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех наших сограждан, наших сестер и братьев по всему миру по случаю Праздника победы и мира, 26-летия Армии обороны Арцаха и освобождения Шуши.

Этот день трижды был вписан золотыми буквами в армянскую историю. Я уверен, что армянский народ, продолжая свой исторический ход, из поколения в поколение будет передавать эти чувства ликования и гордости в связи с майскими победами.

Наш народ принял героическое участие и пошел на большие жертвы во имя победы в Великой Отечественной войне. В суматохе Второй мировой войны укрепилось армяно-российское братское союзничество.

Армянский народ сам прошел путями этих страданий и снова столкнулся с той же угрозой в последнем десятилетии прошлого столетия. Власти Азербайджана решили раз и навсегда решить нагорно-карабахскую проблему, истребив армян Арцаха.

Во время освободительной борьбы наш героический народ проявил неописуемое единство, стойкость и мужество. Слава и венец этой борьбы – освобождение считающейся неприступной крепостью Шуши. Армия обороны Арцаха, закаляясь в боях, стала крепким и незыблемым щитом, защищающим колыбель арцахских армян.

Вновь поздравляю всех нас по случаю этого заветного праздника. Желаю всем нам мира, будучи убежденным, что дух майских побед, единство армянского народа, смелость и самолюбие наладят путь для решения всех стоящих перед нами проблем».