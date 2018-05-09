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Сыны нашего народа полны решимости защищать границы родины – послание Католикоса Гарегина II


Католикос Всех Армян Гарегин II направил поздравительное  послание  по случаю Дня Победы  и Мира, 26-летия  освобождения Шуши и создания  Армии обороны  Арцаха.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св. Престола Эчмиадзина, в  послании говорится:

«По случаю праздника победы и мира, дней освобождения Шуши и основания Армии обороны Арцаха приносим Наше Патриаршее благословение и поздравления всему нашему народу в Армении, Арцахе и Диаспоре.

Это заветный день для нашего народа, который героически внес своей вклад в победу в Великой Отечественной войне во имя мира на земле и свободной и прогрессивной жизни народов.

Тем же патриотичным духом наш народ освободил Шуши, добавив новую победную страницу в нашу национальную историю. Сегодня мы тождественно отмечаем также День основания Армии обороны, которая непоколебимо и доблестно хранит безопасность и мир Арцаха.

Возносим славу к Господу за то, что сыновья нашего народа полны решимости и усердия для того, чтобы защитить границы Родины и новыми свершениями создать светлое и лучезарное будущее народа и родины.

Под сводами Святого Эчмиадзина возносим Нашу молитву к Всевышнему Богу за мирное армянское небо и безопасную и невозмутимую жизнь всего нашего народа. Пусть Господь прочно хранит государственность нашей Родины, благословит и поддержит наш народ ныне и присно и во веки веков. Аминь».

 

 

 




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