Победный дух армянского народа приведет Армению и Арцах к победе – послание премьер-министра РА

Премьер-министр РА Никол Пашинян направил послание по случаю праздника Победы и Мира.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сердечно поздравляю вас по случаю праздника Победы и Мира.

Победа наших предков в Великой Отечественной войне была поистине исторической. Эта победа и обусловленный ей мир открыли новые пути для нашего народа и новые горизонты для его созидательного труда, для развития и благоустройства страны.

Все слои армянского народа отдали этой победе все, что могли, и увенчали славой свое имя на всех фронтах мировой войны, а также в тылу, в партизанском движении и движении сопротивления.

С глубоким почтением сегодня мы выражаем уважение и признательность нашим ветеранам.

Сегодня для нас двойной праздник. Мы отмечаем очередную годовщину освобождения Шуши. Эта славная победа стала не просто военным успехом. Этой победой арцахскоеармянство спаслось от угрозы истребления и приобрело перспективу на мирную жизнь.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех павших и заверяем – попрания свободы личности и народа не потерпим.

Не потерпим, ибо у нашего народа есть гуманные идеалы, свободолюбивая душа, а также единая воля – защищать эти идеалы.

Произошедшая в Армении ненасильственная, бархатная революция, ее всенародное сплочение – еще одно неоспоримое доказательство того, что у нас есть четкое осознание, что есть свобода, демократия и мир. Сегодня армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре вновь верит в свои силы, дух освобождения Шуши не угас в наших сердцах, в наших глазах.

Любимый народ, гордые граждане Республики Армения, я не сомневаюсь, что еще более укрепившийся в последних событиях победный дух армянского народа приведет Армению и Арцах к новым достижениям. Армянский народ уверенно шагает по пути исполнения своих желаний.

Еще раз поздравляю всех нас с этим славным праздником, желаю мирного неба, справедливого и эффективного труда – во славу нашей страны и во благо нашего народа!»