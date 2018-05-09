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Победный дух армянского народа приведет Армению и Арцах к победе – послание премьер-министра РА


Премьер-министр РА Никол Пашинян направил послание  по случаю праздника Победы и Мира.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сердечно поздравляю вас по случаю праздника Победы и Мира.

Победа наших предков  в  Великой Отечественной  войне  была поистине  исторической. Эта  победа  и обусловленный ей мир открыли новые  пути для нашего народа и новые  горизонты для  его созидательного труда, для  развития  и благоустройства страны.

Все  слои армянского народа отдали этой  победе все, что могли, и увенчали славой  свое имя на всех фронтах мировой войны, а также в тылу, в партизанском движении и движении сопротивления. 

С глубоким почтением сегодня мы  выражаем уважение и признательность нашим ветеранам.

Сегодня для  нас двойной праздник. Мы  отмечаем очередную годовщину освобождения  Шуши. Эта  славная победа  стала не  просто военным успехом. Этой  победой  арцахскоеармянство  спаслось от угрозы  истребления  и приобрело перспективу  на мирную жизнь.

Сегодня  мы  склоняем головы перед памятью всех павших и заверяем – попрания  свободы личности и народа не потерпим.

Не потерпим, ибо у  нашего народа есть гуманные идеалы, свободолюбивая душа, а также единая воля – защищать эти идеалы.   

Произошедшая в Армении ненасильственная, бархатная революция, ее всенародное  сплочение – еще одно неоспоримое  доказательство того, что  у  нас есть четкое осознание, что есть свобода, демократия и мир. Сегодня армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре вновь верит в  свои силы, дух освобождения Шуши не угас в наших сердцах, в наших глазах. 

Любимый народ, гордые граждане Республики Армения, я не  сомневаюсь, что еще более укрепившийся в последних событиях победный дух армянского народа приведет Армению и Арцах к новым достижениям. Армянский народ уверенно шагает по пути исполнения своих желаний.

Еще раз поздравляю  всех нас с этим славным праздником,  желаю мирного неба, справедливого и эффективного труда –  во славу нашей страны и во благо  нашего народа!»

 

 




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