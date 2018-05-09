Чувствую особое счастье за свой народ – Генрих Мхитарян

Член сборной Армении и лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян откликнулся на события в Армении.

«Чувствую особое счастье за свой народ. Мирное, демократическое движение в Армении показали всему миру, что голос народа может быть услышан. Мечтаю, чтобы Армения стала такой страной, где у каждого есть возможность осуществить свою мечту», – как передает Арменпресс, написал Генрих Мхитарян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.