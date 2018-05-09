Европейские индексы - 08-05-18
МОСКВА, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 12912.21 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 5521.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7565.75 пункта, а российский RTSI снизился на 1.02% и составил 1142.13 пункта.
- 10:07 Победный дух армянского народа приведет Армению и Арцах к победе – послание премьер-министра РА
- 09:45 Европейские индексы - 08-05-18
- 09:43 Американские индексы - 08-05-18
- 09:42 Героические традиции нашего народа сегодня продолжает поколение независимости – послание Бако Саакяна
- 09:41 Цены на цветные металлы - 08-05-18
- 09:40 Цены на драгоценные металлы - 08-05-18
- 09:39 Цены на нефть выросли - 08-05-18
- 04:13 США поздравили Пашиняна с избранием на должность премьер-министра
- 01:06 Севак Ханагян не вышел в финал конкурса Евровидение 2018
- 08.05-23:46 Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным
- 08.05-23:00 Стартовал первый полуфинал Евровидения 2018: Севак Ханагян выступит под номером 16: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 08.05-22:01 Премьер-министр Эстонии поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Армении
- 08.05-21:55 Алан Дункан поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения
- 08.05-21:36 И.о. вице-премьера представил премьер-министру Армении ход подготовки к предстоящему саммиту ЕАЭС
- 08.05-21:29 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 33 случая преступлений
- 08.05-21:18 Предстоящие на 9 мая мероприятия
- 08.05-21:02 РПА будет конструктивной оппозицией: Армен Ашотян
- 08.05-20:51 Виген Саркисян сложил с себя полномочия и.о. министра обороны Армении
- 08.05-20:46 Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву
- 08.05-20:34 ВС Армении полностью выполняют свои функции: Премьер-министр Армении принял и.о. министра обороны
- 08.05-20:25 Был лидером протестного движения, а сейчас является премьер-министром Армении: The New York Times о событиях в Армении
- 08.05-20:07 Президент Республики принял председателя Центрального банка Республики Армения
- 08.05-20:00 Мандат Никола Пашиняна в парламенте может перейти Алену Симоняну
- 08.05-19:27 Дмитрий Медведев продолжит возглавлять правительство РФ
- 08.05-19:11 Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность надлежащего исполнения доходов и расходов государственного бюджета
- 08.05-18:58 Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян направил поздравление Николу Пашиняну
- 08.05-18:48 Президент Республики Арцах присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном майским праздникам
- 08.05-18:35 Премьер-министр Грузии поздравил новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна
- 08.05-18:22 Директор СНБ Армении доложил премьер-министру о ситуации в сфере безопасности страны
- 08.05-18:11 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поздравил Никола Пашиняна
- 08.05-17:49 В ОДКБ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией
- 08.05-17:42 Микаел Арутюнян освобожден с должности и.о. главного военного инспектора Армении
- 08.05-17:41 Зоя Барсегян освобождена с должности начальника Управления информации и связей с общественностью правительства Армении
- 08.05-17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-05-18
- 08.05-17:33 Азиатские индексы - 08-05-18
13:31, 03.05.2018
Просмотрели 1423 раз Командиром экипажа разбившегося в Сирии истребителя был майор Альберт Давидян
16:49, 06.05.2018
Просмотрели 1025 раз Посол Армении в России самым строгим образом осуждает высказывания Михаила Леонтьева о происходящих в Армении событиях
21:02, 04.05.2018
Просмотрели 908 раз Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Армении
19:05, 05.05.2018
Просмотрели 906 раз Карен Карапетян подписал решения
21:13, 05.05.2018
Просмотрели 887 раз Происходящие в последние недели события в Армении являются исключительно внутренними вопросами Армении: посольтсво РФ