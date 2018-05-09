Европейские индексы - 08-05-18

МОСКВА, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 12912.21 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 5521.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7565.75 пункта, а российский RTSI снизился на 1.02% и составил 1142.13 пункта.