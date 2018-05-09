Цены на цветные металлы - 08-05-18

ЛОНДОН, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2307.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6819.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2274.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13890.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21230.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2977.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 89000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.