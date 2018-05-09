Героические традиции нашего народа сегодня продолжает поколение независимости – послание Бако Саакяна

9 мая Президент Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня Победы, 26-летия Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и освобождения Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной борьбы!

Уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии обороны!

От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы, 26-летия Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и освобождения Шуши!

День 9 мая давно уже стал символом побед нашего героического народа. История не раз подтверждала, что в судьбоносные для нашей родины моменты на различных этапах мы смогли консолидироваться и защитить общенациональные интересы, наш дом и очаг, семью и детей. Нашему народу это удалось благодаря его смелости и отваге, безграничной любви и преданности Родине, его единству и непоколебимой воле.

Мы всегда помним подвиги наших отцов и дедов во время Великой Отечественной войны, были воспитаны на их примере, и, воодушевленные этим примером, мы освободили Шуши, наши древние армянские населенные пункты и создали свободную и независимую государственность.

Героические традиции нашего народа сегодня продолжает поколение независимости, продолжает с достоинством и уверенно, обогащая героические страницы нашей летописи.

Дорогие соотечественники!

В этот праздничный день я поздравляю всех наших братьев и сестер в Арцахе, Армении и Диаспоре! Пусть майские заветные победы всегда будут ориентиром для нашего народа и приведут к новым достижениям и успехам! Всем желаю мира,благополучия и всего наилучшего!»