Севак Ханагян не вышел в финал конкурса Евровидение 2018

В столице Португалии Лиссабоне завершился первый полуфинал Евровидения 2018 года. Представляющий Армению на конкурсе Севак Ханагян выступил под номером 16 с песней «Ками» (Ветер).

Как сообщает Арменпресс, представитель Армении не прошел в финал конкурса. В финал прошли Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Литва, Албания, Финляндия, Ирландия и Австрия.

Конкурс транслировался в прямом эфире Государственного телевидения Армении и Общественного радио.

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая. Финал состоится 12 мая.

Представители из 42 стран участвуют в конкурсе Евровидение 2018. Конкурс в этом году проходит под лозунгом тема «All Aboard» («Все на борт!»).