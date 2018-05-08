Стартовал первый полуфинал Евровидения 2018: Севак Ханагян выступит под номером 16: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В столице Португалии Лиссабоне стартовал первый полуфинал Евровидения 2018. Представляющий Армению на конкурсе Севак Ханагян выступит под номером 16 с песней «Ками» (Ветер).

Как сообщает Арменпресс, конкурс транслируется в прямом эфире Государственного телевидения Армении и Общественного радио.

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая. Финал состоится 12 мая.

Представители из 42 стран участвуют в конкурсе Евровидение 2018. Конкурс в этом году проходит под лозунгом тема «All Aboard» («Все на борт!»).