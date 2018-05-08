Премьер-министр Эстонии поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Армении

Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и пожелал ему успехов. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Эстонии сделал такую в своем микроблоге Twitter:

«Поздравляю Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении. Желаю ему удачи в решении серьезных проблем. Надеюсь, что прекрасные отношения между нашими странами, а также Арменией и Европейским союзом будут продолжаться».