Министр по вопросам Европы и Америк министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства Алан Дункан поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения. Он выразил удовлетворение тем, что политическая ситуация в Армении урегулирована путем переговоров.

Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Я рад, что политическая ситуация в Армении урегулирована путем переговоров и парламентского процесса, и поздравляю Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра. Благодаря всем вовлеченным сторонам события, произошедшие за последние три недели, были мирными и в основном без инцидентов. Важно, чтобы стороны продолжали проявлять сдержанность и умелое руководство, и политический процесс будет продвигаться вперед на базе прочных конституционных и правовых оснований.

Во время моих двух визитов в Армению за последние 12 месяцев я лично ознакомился с богатой историей и большим потенциалом страны. Во время моих встреч меня особенно впечатлили те молодые люди, которые полны решимости создавать светлое будущее Армении. Соединенное Королевство, будучи старым другом Армении, готово поддержать усилия по укреплению демократии, эффективному управлению и поощрению равных экономических возможностей».