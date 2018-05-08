И.о. вице-премьера представил премьер-министру Армении ход подготовки к предстоящему саммиту ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Ваче Габриеляна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече был затронут ход подготовки к предстоящему саммиту Евразийского экономического союза.

Ваче Габриелян представил премьер-министру вопросы повестки дня саммита. Никол Пашинян придал большое значение дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС и расширению отношений с государствами-членами Союза.