Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

И.о. вице-премьера представил премьер-министру Армении ход подготовки к предстоящему саммиту ЕАЭС


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Ваче Габриеляна. 
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече был затронут ход подготовки к предстоящему саммиту Евразийского экономического союза. 

Ваче Габриелян представил премьер-министру вопросы повестки дня саммита. Никол Пашинян придал большое значение дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС и расширению отношений с государствами-членами Союза.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации