За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 33 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 7 и 8 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 33 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 12 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев кражи личного имущества, по 2 случая мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, присвоения или растраты, фальшивомонетничества, обнаружения наркотиков и применения насилия в отношении представител власти.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю покушения на убийство и кражи личного имущества, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.