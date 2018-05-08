РПА будет конструктивной оппозицией: Армен Ашотян

Член парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян считает преждевременными заявления о том, что Республиканская партия Армении покидает политическое поле Армении. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции 8 мая Армен Ашотян подчеркнул, что такие заявления не вытекают из нынешних политических реалий.

«Наши оппоненты утверждают, что в наших рядах есть люди, которые могут быть полезны в экономической, политической и социальной сферах Армении. Республиканская партия в первую очередь продемонстрировала свою консолидированную роль в качестве оппозиции, во-вторых, нам удалось сохранить единую партийную структуру и, в-третьих, мы найдем наше место в новой политической ситуации в Армении. Это место, если не у власти, то будет в оппозиции», - подчеркнул Ашотян.

По его словам, в строящей демократию и плюрализм стране оппозиция является почетным и ответственным местом. «Я думаю, что каждое правительство, пользующееся общественной поддержкой, все равно будет нуждаться в оппозиции», - сказал Ашотян.

Армен Ашотян подчеркнул, что они готовы стать оппозицией и озвучивать все вопросы. По его словам, они будут конструктивной оппозицией.

Ашотян добавил, что новое правительство должно адекватно и оперативно выполнять ожидания населения, или это приведет к новому разочарованию. «Мы не потерпим неудачу нового правительства, мы намерены критиковать их», - сказал он.

По словам депутата, очень важно обеспечить равный доступ к выборам для всех политических субъектов.