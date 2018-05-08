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Виген Саркисян сложил с себя полномочия и.о. министра обороны Армении


Виген Саркисян заявил о том, что слагает с себя полномочия и.о. министра обороны Армении и обратился с посланием к военнослужащим, ветеранам и курсантам. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении.




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