Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву в связи с назначением председателем правительства Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Примите мои искренние поздравления в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации и наилучшие пожелания успехов в Вашей дальнейшей государственной деятельности.

Ваше назначение, несомненно, свидетельствует о востребованности курса преобразований, осуществляемых Вашим кабинетом.

Новое Правительство Республики Армения твёрдо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Уверен, что совместная работа на всех уровнях двустороннего сотрудничества внесёт свою лепту в дело дальнейшего развития и расширения армяно-российского союзничества.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за тёплое поздравление по случаю моего избрания.

Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья и новых больших успехов, а братскому народу России - процветания и благополучия».