Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву в связи с назначением председателем правительства Российской Федерации.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании, в частности, говорится:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
Примите мои искренние поздравления в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации и наилучшие пожелания успехов в Вашей дальнейшей государственной деятельности.
Ваше назначение, несомненно, свидетельствует о востребованности курса преобразований, осуществляемых Вашим кабинетом.
Новое Правительство Республики Армения твёрдо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Уверен, что совместная работа на всех уровнях двустороннего сотрудничества внесёт свою лепту в дело дальнейшего развития и расширения армяно-российского союзничества.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за тёплое поздравление по случаю моего избрания.Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья и новых больших успехов, а братскому народу России - процветания и благополучия».