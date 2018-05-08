ВС Армении полностью выполняют свои функции: Премьер-министр Армении принял и.о. министра обороны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял исполняющего обязанности министра обороны Вигена Саркисяна и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Оника Гаспаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Никол Пашинян отметил, что сегодня, принимая на себя обязанности премьер-министра, считает одной из своих первых задач получение полной информации о ситуации в сфере внешней безопасности страны.

По словам новоизбранного премьер-министра, если некоторые вопросы нуждаются в срочных решениях, для которых требуется вмешательство премьер-министра, то это будет сделано безотлагательно.

Виген Саркисян доложил, что Вооруженные Силы полностью выполняют свои функции и контролируют ситуацию на фронте, обеспечивая обороноспособность страны и сохраняя границы страны неприступными.

В ходе встречи стороны затронули ряд вопросов, связанных с оборонной сферой, включая процесс реализации мероприятий в рамках программы модернизации Вооруженных Сил.