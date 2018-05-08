Был лидером протестного движения, а сейчас является премьер-министром Армении: The New York Times о событиях в Армении

Внутриполитические события Армении по-прежнему находятся в центре внимания авторитетных международных СМИ. Одно из самых влиятельных американских изданий The New York Times коснулось избрания Никола Пашиняна пост премьер-министром Армении.

Как сообщает Арменпресс, издание отмечает, что Никол Пашинян избран премьер-министром Армении. Затем издание приводит заявление Никола Пашиняна, которое он сделал после встречи со своими сторонниками на площади Республики Ереван после того, как был избран премьер-министром: «Ваша победа не в том, что я избран премьер-министром Армении. Ваша победа в том, что вы сами решили, кто должен быть премьером».

Издание напоминает, что 31 марта Никол Пашинян начал свое движение, начав шествие по территории Армении; в начале шествия никто не относился к этой акции всерьез. «Но всего через три недели бывший журналист и активист Никол Пашинян начал широкомасштабные акции гражданского неповиновения, которые изменили политический ландшафт страны», - пишет The New York Times.

Издание считает примечательным тот факт, что президент России Владимир Путин сразу же после избрания премьер-министра поздравил его, и напоминает, что Россия придает стратегическое значение Армении.