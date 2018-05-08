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Президент Республики принял председателя Центрального  банка Республики Армения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 8 мая принял председателя Центрального  банка Республики Армения Артура Джавадяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в банковской сфере.




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