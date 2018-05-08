Президент Республики принял председателя Центрального  банка Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 8 мая принял председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в банковской сфере.