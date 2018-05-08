Мандат Никола Пашиняна в парламенте может перейти Алену Симоняну

Национальное Собрание 8 мая избрало Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения, что означает, что место Пашиняна в парламенте осталось вакантным.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян был избран по рейтинговой системе из избирательного участка N4 (административные районы Кентрон и Норк Мараш, Эребуни, Нубарашен), следовательно, его заменит следующий по количеству голосов кандидат из этого списка, представляющий партию «Выход». Им является Ален Симонян.

Никол Пашинян набрал 11 513 голосов, а Ален Симонян - 1870 голосов. Ален Симонян в настоящее время является членом фракции «Выход» Совета старейшин Еревана.