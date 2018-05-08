Дмитрий Медведев продолжит возглавлять правительство РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Документ подписан менее, чем через час после того, как Госдума дала главе государства свое согласие на назначение Медведева руководителем кабинета министров. На пленарном заседании кандидатуру Медведева представлял лично Путин.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

7 мая правительство в полном составе, как того требует Конституция России, сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. В свою очередь, глава государства поручил ушедшему в отставку кабмину во главе с Медведевым работать до формирования нового кабинета министров. Позднее в тот же день Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева для дачи согласия на назначение его председателем правительства РФ.

Согласно Конституции РФ, председатель правительства назначается президентом страны с согласия Государственной думы. У депутатов есть неделя на рассмотрение предложения о кандидатуре премьер-министра.