Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность надлежащего исполнения доходов и расходов государственного бюджета
19:11, 8 Май, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял исполняющего обязанности министра финансов Вардана Арамяна, председателя Комитета по государственным доходам Вардана Арутюняна и первого заместителя министра финансов Атома Джанджугазяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министру было доложено о доходах и расходах государственного бюджета и представлены показатели первых четырех месяцев 2018 года.