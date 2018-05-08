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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность надлежащего исполнения доходов и расходов государственного бюджета


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял исполняющего обязанности министра финансов Вардана Арамяна, председателя Комитета по государственным доходам Вардана Арутюняна и первого заместителя министра финансов Атома Джанджугазяна. 
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министру было доложено о доходах и расходах государственного бюджета и представлены показатели первых четырех месяцев 2018 года. 

Никол Пашинян посчитал одним из неотложных вопросов текущего этапа надлежащее исполнение доходов и расходов государственного бюджета и попросил ответственных лиц продолжить прилагать усилия в этом направлении до формирования нового кабинета министров.


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