Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян направил поздравление Николу Пашиняну

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян направил поздравление Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

«Уважаемый господин Пашинян!

Позвольте от себя лично и от имени Евразийской экономической комиссии поздравить Вас с избранием на пост премьер-министра Республики Армения.

Уверен, что Ваш политический и профессиональный опыт, а также высокий уровень общественного доверия и поддержки послужат развитию и укреплению армянской экономики, социальной сферы и государственности.

Армения – важный и активный член Евразийского экономического союза. Успешность и конкурентоспособность нашего Союза во многом зависят от экономического процветания и развития государств-членов ЕАЭС. Уверен, что лепта, которую вносит Армения в развитие и укрепление нашего Союза, будет только расти.

Пользуясь случаем, уважаемый господин Пашинян, хочу поздравить Вас с Днем Победы – праздником, объединяющим все народы и государства нашего интеграционного объединения».