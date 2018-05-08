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Президент Республики Арцах присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном майским праздникам


Президент Республики Арцах Бако Саакян 8 мая присутствовал на состоявшемся во Дворце культуры и молодежи г. Степанакерта торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в начале мероприятия с докладом выступил министр обороны НКР Левон Мнацаканян, после чего состоялся концерт, посвященный тройному празднику.

В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица, представители из Армении и Диаспоры.




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