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Премьер-министр Грузии поздравил новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Поздравляю новоизбранного премьер-министра Армении Николя Пашиняна. Я желаю Вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях. Грузия твердо поддерживает братскую Армению. Я верю, что крепкие связи и дружба между нашими странами будут углубляться».


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