Премьер-министр Грузии поздравил новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, в поздравительном послании, в частности, говорится:

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