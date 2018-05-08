Директор СНБ Армении доложил премьер-министру о ситуации в сфере безопасности страны

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян принял директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и заместителей начальника СНБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Георгий Кутоян доложил премьер-министру Пашиняну о ситуации в сфере безопасности страны и отметил, что Служба национальной безопасности продолжает выполнять свои задачи с высокой ответственностью.