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Директор СНБ Армении доложил премьер-министру о ситуации в сфере безопасности страны


Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян принял директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и заместителей начальника СНБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Георгий Кутоян доложил премьер-министру Пашиняну о ситуации в сфере безопасности страны и отметил, что Служба национальной безопасности продолжает выполнять свои задачи с высокой ответственностью.




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