Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СЕ, в заявлении Ягланда говорится:

«Сегодняшнее решение парламента Армении показывает, что конституционная реформа, осуществляемая с помощью нашей организации, начала осуществляться. Этот процесс должен продолжаться в соответствии с пожеланиями армянского народа.

Совет Европы готов оказать дополнительную помощь властям Армении в этом очень важном процессе, основанном на правах человека, демократии и верховенстве закона».

НС Армении на специальном заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатa.