В ОДКБ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выразил надежду на продолжение интенсивного сотрудничества с Арменией после избрания Никола Пашиняна премьер-министром республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщается во вторник на сайте организации.

"Рассчитываю на продолжение интенсивного сотрудничества в деле укрепления ОДКБ, решения стоящих перед ней задач с учетом законных интересов всех государств-членов организации", — говорится в заявлении Хачатурова.

Глава ОДКБ поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера и выразил уверенность, что "политический опыт и всенародная поддержка" позволят правительству Армении в кратчайшие сроки осуществить заявленные реформы.