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В ОДКБ выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией


Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выразил надежду на продолжение интенсивного сотрудничества с Арменией после избрания Никола Пашиняна премьер-министром республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщается во вторник на сайте организации.

"Рассчитываю на продолжение интенсивного сотрудничества в деле укрепления ОДКБ, решения стоящих перед ней задач с учетом законных интересов всех государств-членов организации", — говорится в заявлении Хачатурова.

Глава ОДКБ поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера и выразил уверенность, что "политический опыт и всенародная поддержка" позволят правительству Армении в кратчайшие сроки осуществить заявленные реформы.

 

 




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