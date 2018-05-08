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Микаел Арутюнян освобожден с должности и.о. главного военного инспектора Армении


Перед тем, как сложить с себя полномочия и.и. премьер-министра Армении, Карен Карапетян 8 мая подписал решение об освобождении Микаела Арутюняна с должности и.о. главного военного инспектора Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.




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