Микаел Арутюнян освобожден с должности и.о. главного военного инспектора Армении

Перед тем, как сложить с себя полномочия и.и. премьер-министра Армении, Карен Карапетян 8 мая подписал решение об освобождении Микаела Арутюняна с должности и.о. главного военного инспектора Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.